В воскресенье, 1 ноября, в Болгарии состоялся второй тур президентских выборов. По результатам подсчета почти всех голосов победу одержала действующий глава государства Илиана Йотова, которая поддерживает диалог с Россией и выступает против оказания помощи Украине.

По состоянию на 5:00 по киевскому времени в ЦИК обработано уже 99,56% голосов. Согласно подсчётам, тандем пророссийской Йотовой и кандидата в вице-президенты Кирилла Вилчева набирает 57,69% голосов.

Между тем ее оппонент, проукраинский и прозападный бывший премьер-министр Андрей Гюров, а также кандидат в вице-президенты Георгий Кандев получили 39,35% голосов.

Кроме того, был ещё вариант «не поддерживаю никого» — за него проголосовали 2,96 % избирателей.

На данный момент Андрей Гюров уже признал результаты этих выборов.

«Принимаем результаты такими, какими они есть. Так проголосовали граждане Болгарии. Ничто не было напрасным, и лучшее ещё впереди», — сказал он.

Источник: БНТ

В первом туре, который прошел 25 октября, Йотова набрала 34,8% голосов. Гюров получил 32%.

Война России против Украины придает выборам внешнеполитическое значение. Избиратели также будут решать, выберет ли Болгария, входящая в ЕС и НАТО и расположенная на восточном фланге Альянса, более последовательный западный курс, которого можно ожидать от Гюрова. Бывшая журналистка Йотова, в свою очередь, неоднократно выступала с пророссийскими заявлениями.

Читай нас в