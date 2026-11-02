11月1日星期日，保加利亚举行了总统选举第二轮投票。根据几乎所有选票的计票结果，现任国家元首伊利亚娜·约托娃胜出，她主张与俄罗斯保持对话，并反对向乌克兰提供援助。

截至基辅时间5:00，中央选举委员会已统计了99.56%的选票。据统计，亲俄派候选人约托娃及其副总统候选人基里尔·维尔切夫组合获得了57.69%的选票。

与此同时，她的对手——亲乌克兰、亲西方的前总理安德烈·吉乌罗夫，以及副总统候选人格奥尔基·坎德夫——获得了39.35%的选票。

此外，还有“不支持任何人”这一选项——2.96%的选民投了这一票。

目前，安德烈·吉乌罗夫已承认此次选举结果。

“我们接受结果，正如大家所见。这是保加利亚公民的投票选择。一切努力都没有白费，最好的还在后头，”他表示。

来源：BNT

在10月25日举行的第一轮投票中，约托娃获得了34.8%的选票，吉乌罗夫获得了32%。

俄罗斯对乌克兰的战争使此次选举具有了外交意义。选民还将决定，作为欧盟和北约成员国、且位于北约东翼的保加利亚，是否会选择更一致的亲西方路线——而这正是人们对吉罗夫的期待。 而前记者约托娃则曾多次发表亲俄言论。

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