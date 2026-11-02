波兰克拉科夫附近的维尔卡维耶希村清除了该国首个得到确认的亚洲大黄蜂巢穴。亚洲大黄蜂是一种捕食蜜蜂的入侵物种。该巢穴于10月中旬在一棵树上被发现，克拉科夫矿冶学院的蜂场也发现了个别昆虫。据Notes from Poland报道。

巢穴中发现约一千只工蜂

该巢穴已被移除，并交由弗罗茨瓦夫环境与生命科学大学的科研人员研究。生物学与动物科学学院代表帕维尔·米格达尔表示，就波兰的气候而言，这个蜂群规模相当大：其中约有1,000只工蜂，以及数十只蜂王和雄蜂。

研究还在巢穴中发现了卵和幼虫，这表明这些大黄蜂仍在进食。米格达尔估计，明年波兰可能会发现其他巢穴。他指出，它们通常筑巢于树顶，因此只有在秋季落叶后才会变得显眼。

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对蜂场的风险

年轻蜂王已经离开蜂群，以越冬并建立新的巢穴。秋季越长、越温暖，它们的存活机会就越高；为了越冬，它们会寻找温暖干燥的地点，包括地下或仓储设施内。

亚洲大黄蜂也被称为黄脚大黄蜂，体型小于欧洲大黄蜂：蜂王体长约30毫米，雄蜂约24毫米。它们对人类的危险性并不高于欧洲大黄蜂或黄蜂，但对养蜂业构成威胁。除捕食蜜蜂外，它们的存在还可能迫使蜂场中的蜜蜂停止工作。

米格达尔表示，这一物种的一个巢穴平均会产生约150只年轻蜂王，有时多达500只，而欧洲大黄蜂约为50只。此前已知距离最近的亚洲大黄蜂巢穴位于捷克奥帕瓦，距维尔卡维耶希约150公里。这名科学家推测，这些昆虫可能是通过运输工具被带来的，但不排除两地之间存在其他种群的可能性。

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