У Польщі ліквідували перше гніздо азійських шершнів — Notes from Poland

У селі Велька-Весь поблизу Кракова в Польщі ліквідували перше підтверджене в країні гніздо азійських шершнів — інвазивного виду, що полює на медоносних бджіл. Гніздо виявили на дереві в середині жовтня, а окремих комах також помітили на пасіці Краківської гірничо-металургійної академії. Про це повідомляє Notes from Poland.

У гнізді знайшли близько тисячі робочих особин

Гніздо вилучили та передали на дослідження науковцям Вроцлавського університету природничих наук. Представник факультету біології та тваринництва Павел Мігдаль повідомив, що для польського клімату колонія була доволі великою: у ній перебувало приблизно 1 000 робочих особин, кілька десятків маток і самців.

Дослідження також виявило в гнізді яйця та личинки, що свідчило про те, що шершні продовжували годуватися. За оцінкою Міґдаля, наступного року в Польщі можуть знайти інші гнізда. Він зазначив, що їх часто будують на верхівках дерев, тому вони стають помітними лише після опадання листя восени.

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Ризик для пасік

Молоді матки вже залишили колонію, щоб перезимувати та заснувати нові гнізда. Їхні шанси вижити зростають за тривалішої й теплішої осені; для зимівлі вони шукають теплі та сухі місця, зокрема під землею або в складських приміщеннях.

Азійські шершні, відомі також як жовтоногі шершні, менші за європейських: матки сягають близько 30 мм завдовжки, самці — приблизно 24 мм. Вони не є небезпечнішими для людей, ніж європейські шершні або оси, однак становлять загрозу для бджільництва. Крім полювання на бджіл, їхня присутність може змусити бджіл на пасіках припинити роботу.

За словами Міґдаля, одне гніздо цього виду в середньому випускає близько 150 молодих маток, а іноді — до 500, тоді як європейський шершень — близько 50. Найближче відоме раніше гніздо азійських шершнів розташовувалося в чеській Опаві, приблизно за 150 км від Велької-Весі. Науковець припустив, що комах могли перевезти транспортом, але не виключив наявності інших популяцій між цими місцями.

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