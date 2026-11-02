В деревне Велька-Весь недалеко от Кракова в Польше ликвидировали первое подтвержденное в стране гнездо азиатских шершней — инвазивного вида, который охотится на медоносных пчел. Гнездо обнаружили на дереве в середине октября, а отдельных насекомых также заметили на пасеке Краковской горно-металлургической академии. Об этом сообщает Notes from Poland.

В гнезде нашли около тысячи рабочих особей

Гнездо изъяли и передали на исследование ученым Вроцлавского университета природоохранных и естественных наук. Представитель факультета биологии и животноводства Павел Мигдаль сообщил, что для польского климата колония была довольно крупной: в ней находилось примерно 1 000 рабочих особей, несколько десятков маток и самцов.

Исследование также выявило в гнезде яйца и личинки, что свидетельствовало о том, что шершни продолжали питаться. По оценке Мигдаля, в следующем году в Польше могут обнаружить другие гнезда. Он отметил, что их часто строят на верхушках деревьев, поэтому они становятся заметными лишь после опадения листвы осенью.

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Риск для пасек

Молодые матки уже покинули колонию, чтобы перезимовать и основать новые гнезда. Их шансы на выживание повышаются при более продолжительной и теплой осени; для зимовки они ищут теплые и сухие места, в том числе под землей или в складских помещениях.

Азиатские шершни, также известные как желтоногие шершни, меньше европейских: матки достигают около 30 мм в длину, самцы — примерно 24 мм. Они не опаснее для людей, чем европейские шершни или осы, однако представляют угрозу для пчеловодства. Помимо охоты на пчел, их присутствие может заставить пчел на пасеках прекратить работу.

По словам Мигдаля, одно гнездо этого вида в среднем выпускает около 150 молодых маток, а иногда — до 500, тогда как европейский шершень — около 50. Ближайшее ранее известное гнездо азиатских шершней находилось в чешской Опаве, примерно в 150 км от Велька-Веси. Ученый предположил, что насекомых могли перевезти транспортом, но не исключил наличия других популяций между этими местами.

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