拉脱维亚武装部队警告可能存在领空威胁——LSM English

拉脱维亚国家武装部队警告，卢扎和克拉斯拉瓦市镇的领空可能面临威胁。LSM English报道称，这些地区的居民通过移动警报系统收到了通知。

两个警报级别

拉脱维亚武装部队采用两级移动警报系统。黄色级别具有信息提示性质，不要求立即采取行动，但敦促民众注意拉脱维亚领空可能存在的威胁。

橙色级别用于领空威胁得到确认的情况。收到此类通知后，居民必须立即按照提供的指示行动。

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给居民的建议

建议处于警报区域内的人员在室内转移到自身与建筑物外部之间至少隔着两道墙的位置。建议在汽车中的人员评估情况：继续行驶至安全地点，或离开车辆、远离道路并寻找最近的避难所。

如果听到爆炸声，应留在室内并远离窗户和门。爆炸后，在紧急服务部门发布通知前，或在最后一次爆炸发生后至少十分钟内，不应外出。人们还被呼吁不要在社交媒体上发布照片或视频，以免传播虚假信息和暴露防御阵地。

只有在预警系统表明有此必要时，才应前往最近的避难所，包括地下室或防空洞。警报区域外的人员应遵循有关部门的指示，并确保其位于受影响地区的亲属知晓危险。

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