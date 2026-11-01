Łotewskie Narodowe Siły Zbrojne ostrzegły przed potencjalnym zagrożeniem w przestrzeni powietrznej w gminach Ludza i Krasława. Mieszkańcy tych terenów otrzymali powiadomienia za pośrednictwem systemu alertów mobilnych, informuje LSM English.

Dwa poziomy alertu

Łotewskie siły zbrojne stosują dwupoziomowy system alertów mobilnych. Poziom żółty ma charakter informacyjny i nie wymaga natychmiastowego działania, ale wzywa ludzi do uwzględnienia możliwego zagrożenia w łotewskiej przestrzeni powietrznej.

Poziom pomarańczowy stosuje się w przypadku potwierdzonego zagrożenia w przestrzeni powietrznej. Po otrzymaniu takiego powiadomienia mieszkańcy muszą natychmiast działać zgodnie z przekazanymi instrukcjami.

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Zalecenia dla mieszkańców

Osobom znajdującym się w strefie ostrzeżenia zaleca się przejście w budynku do miejsca, w którym między nimi a zewnętrzną częścią budynku znajdują się co najmniej dwie ściany. Osobom przebywającym w samochodzie zaleca się ocenę sytuacji: kontynuowanie jazdy do bezpiecznego miejsca albo opuszczenie pojazdu, oddalenie się od drogi i znalezienie najbliższego schronienia.

Jeśli słychać wybuch, należy pozostać w pomieszczeniu i trzymać się z dala od okien oraz drzwi. Po wybuchu nie należy wychodzić do czasu komunikatu służb ratunkowych lub przez co najmniej dziesięć minut od ostatniego wybuchu. Zaapelowano również, by nie publikować zdjęć ani nagrań w mediach społecznościowych, aby nie rozpowszechniać dezinformacji i nie ujawniać pozycji obronnych.

Do najbliższego schronienia, w tym piwnicy lub schronu przeciwbombowego, należy udać się tylko wtedy, gdy system wczesnego ostrzegania wskaże taką potrzebę. Osobom poza strefą ostrzeżenia zaleca się stosowanie do instrukcji odpowiednich organów oraz upewnienie się, że ich bliscy na dotkniętych terenach wiedzą o zagrożeniu.

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