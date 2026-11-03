W Warszawie sędzia Anna Korwin-Piotrowska zwróciła się do Komendy Głównej Policji z żądaniem usunięcia protestujących spod budynku Trybunału Konstytucyjnego. Poinformowało o tym RMF24. Sędzia uzasadniła swój wniosek względami bezpieczeństwa uczestników Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zaplanowanego na 3 listopada.

Stanowisko policji

Według informacji portalu komendant główny policji pozostawił wniosek Korwin-Piotrowskiej bez rozpoznania. Kierownictwo policji uważa, że nie ma podstaw do usunięcia uczestników protestu.

Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym trwa już od kilku tygodni. Został zgłoszony do urzędu miasta Warszawy, a sama akcja odbywa się legalnie. Decyzję o jej zakończeniu mógłby podjąć prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, gdyby istniały ku temu odpowiednie podstawy. Według RMF24 takiej decyzji nie ma.

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Zgromadzenie sędziów i spór o kworum

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego miało rozpocząć się o godz. 15:30. Jego celem jest przyjęcie planu dochodów i wydatków sądu na następny rok. Plan ten nie został wpisany do projektu budżetu, ponieważ zgromadzenie sędziów wcześniej nie mogło go zatwierdzić, między innymi z powodu braku kworum.

Konstytucja Polski stanowi, że Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów. Ustawa przewiduje, że Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby sędziów, czyli 10 osób przy pełnym składzie. Jednocześnie strony sporu politycznego i prawnego różnie oceniają liczbę sędziów, którą należy uwzględnić przy ustalaniu kworum.

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