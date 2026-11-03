RMF24：警方未审议清除波兰宪法法院外抗议者的要求

在华沙，法官安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡向波兰警察总局提出要求，要求将抗议者从宪法法院大楼前移走。据RMF24报道，该法官以定于11月3日举行的宪法法院法官全体会议与会者的安全考量为由，说明了这一请求的理由。

警方立场

据该媒体报道，警察总监未对科尔温-皮奥特罗夫斯卡的请求作出审议。警方领导层认为，没有理由清除示威活动参与者。

宪法法院外的抗议已持续数周。该活动已向华沙市政府申报，且活动本身合法举行。若存在相关依据，华沙市长拉法乌·特扎斯科夫斯基可以决定终止该活动。据RMF24消息，目前没有作出这样的决定。

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法官会议与法定人数争议

宪法法院法官全体会议原定于15时30分开始。其目的是通过法院下一年度的收入和支出计划。由于法官会议此前未能批准该计划，其中包括因未达到法定人数，该计划未被纳入预算草案。

波兰宪法规定，宪法法院由15名法官组成。法律规定，全体会议在至少三分之二法官总人数出席的情况下，以绝对多数票作出决定，即在全员构成时为10人。同时，政治和法律争议的各方对于确定法定人数时应计入多少名法官有不同评估。

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