Полиция не рассмотрела требование убрать протестующих у КС Польши — RMF24

В Варшаве судья Анна Корвин-Пйотровская обратилась в Главное управление полиции Польши с требованием убрать протестующих от здания Конституционного трибунала. Об этом сообщает RMF24. Судья обосновала свое обращение соображениями безопасности участников Общего собрания судей Конституционного трибунала, запланированного на 3 ноября.

Позиция полиции

По данным издания, главный комендант полиции оставил обращение Корвин-Пйотровской без рассмотрения. Руководство полиции считает, что оснований для удаления участников акции нет.

Протест у Конституционного трибунала продолжается уже несколько недель. Он был заявлен в мэрию Варшавы, а сама акция проходит законно. Решение о ее прекращении мог бы принять мэр Варшавы Рафал Тшасковский при наличии соответствующих оснований. По информации RMF24, такого решения нет.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Собрание судей и спор о кворуме

Общее собрание судей Конституционного трибунала должно было начаться в 15:30. Его цель — принять план доходов и расходов суда на следующий год. Этот план не внесли в проект бюджета, поскольку собрание судей ранее не смогло его утвердить, в том числе из-за отсутствия кворума.

Конституция Польши предусматривает, что в состав Конституционного трибунала входят 15 судей. Закон устанавливает, что Общее собрание принимает решения абсолютным большинством голосов в присутствии не менее двух третей от общего числа судей, то есть 10 человек при полном составе. В то же время стороны политического и правового спора по-разному оценивают, какое количество судей следует учитывать при определении кворума.

Читай нас в