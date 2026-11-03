Поліція не розглянула вимогу прибрати протестувальників біля КС Польщі — RMF24

У Варшаві суддя Анна Корвін-Пйотровська звернулася до Головного управління поліції Польщі з вимогою усунути протестувальників від будівлі Конституційного трибуналу. Про це повідомляє RMF24. Суддя обґрунтувала звернення міркуваннями безпеки учасників загальних зборів суддів Конституційного трибуналу, запланованих на 3 листопада.

Позиція поліції

За даними видання, головний комендант поліції залишив звернення Корвін-Пйотровської без розгляду. Керівництво поліції вважає, що підстав для усунення учасників акції немає.

Протест біля Конституційного трибуналу триває вже кілька тижнів. Його заявили до мерії Варшави, а сама акція відбувається законно. Рішення про її припинення міг би ухвалити мер Варшави Рафал Тшасковський за наявності відповідних підстав. Такого рішення, за інформацією RMF24, немає.

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Збори суддів і суперечка про кворум

Загальні збори суддів Конституційного трибуналу мали розпочатися о 15:30. Їхньою метою є ухвалення плану доходів і видатків суду на наступний рік. Цей план не внесли до проєкту бюджету, оскільки збори суддів раніше не змогли його затвердити, зокрема через відсутність кворуму.

Конституція Польщі передбачає, що до складу Конституційного трибуналу входять 15 суддів. Закон встановлює, що загальні збори ухвалюють рішення абсолютною більшістю голосів за присутності щонайменше двох третин загальної кількості суддів, тобто десяти осіб за повного складу. Водночас сторони політичного та правового спору по-різному оцінюють кількість суддів, яких слід враховувати для визначення кворуму.

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