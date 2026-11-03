W Teksasie, przed wyborami uzupełniającymi w USA, sondaże wskazują na niewielką przewagę kandydata Partii Demokratycznej Jamesa Talarico nad republikaninem Kenem Paxtonem w walce o miejsce w Senacie. Zwycięstwo demokrata byłoby pierwszym sukcesem Partii Demokratycznej w wyborach do Senatu w tym stanie od ponad trzech dekad, informuje Der Spiegel.

Demokraci muszą wygrywać w tradycyjnie republikańskich stanach, w tym w Teksasie, aby móc ubiegać się o większość w Senacie. Taki wynik, według publikacji, mógłby utrudnić prezydentowi Donaldowi Trumpowi realizację jego polityki.

Kampania Talarico

Talarico jest byłym nauczycielem i wierzącym chrześcijaninem. Przedstawia się jako polityk o centrowych poglądach, a za jeden z głównych tematów swojej kampanii uważa korupcję wśród republikanów sprawujących władzę w stanie.

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Podczas wydarzenia w Austin przed głosowaniem Talarico powiedział, że jego zespół może przejść do historii, pokonać miliarderów i odzyskać Teksas. Porównał też kampanię do walki Dawida z Goliatem.

Przeciwnik Talarico

Przeciwnikiem demokrata jest Ken Paxton, zwolennik prezydenta Trumpa. W 2023 roku Izba Reprezentantów Teksasu poparła usunięcie Paxtona ze stanowiska z powodu nadużycia władzy i korupcji, jednak Senat stanowy na to nie pozwolił.

Żona Paxtona, senatorka stanu Teksas, z którą obecnie się rozwodzi, oskarża go o pozamałżeńskie związki. Mimo politycznych i prywatnych skandali zwolennicy republikanina nadal wyrażają dla niego poparcie. Sam Paxton podczas wystąpienia wezwał wyborców do walki o przyszłość, dzieci i Teksas.

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