在美国中期选举前夕，得州民调显示，民主党候选人詹姆斯·塔拉里科在争夺参议院席位的竞选中略微领先共和党人肯·帕克斯顿。《明镜周刊》报道称，若民主党人获胜，这将是民主党三十多年来首次在该州的参议院选举中取得成功。

民主党需要在包括得州在内的传统共和党州获胜，才能争取参议院多数席位。该刊称，这样的结果可能会让总统唐纳德·特朗普更难推进其政策。

塔拉里科的竞选活动

塔拉里科曾是一名教师，也是一名虔诚的基督徒。他将自己定位为中间派政治人士，并将该州执政共和党人中的腐败问题列为其竞选活动的主要议题之一。

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在投票前于奥斯汀举行的一场活动上，塔拉里科表示，他的团队可以创造历史、战胜亿万富翁并夺回得州。他还将这场竞选比作大卫与歌利亚的斗争。

塔拉里科的对手

这名民主党人的对手是肯·帕克斯顿，他是特朗普总统的支持者。2023年，得州众议院因滥用职权和腐败问题支持将帕克斯顿免职，但州参议院没有允许此事发生。

帕克斯顿的妻子是一名得州州参议员，他目前正与她离婚；她指控他有婚外关系。尽管存在政治和私人丑闻，这名共和党人的支持者仍继续表示支持他。帕克斯顿本人在演讲中呼吁选民为未来、孩子和得州而奋斗。

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