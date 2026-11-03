В Техасе накануне промежуточных выборов в США опросы показывают небольшое преимущество кандидата от Демократической партии Джеймса Таларико над республиканцем Кеном Пакстоном в борьбе за место в Сенате. Победа демократа стала бы первым успехом Демократической партии на выборах в Сенат в штате более чем за три десятилетия, сообщает Der Spiegel.

Демократам необходимо побеждать в традиционно республиканских штатах, в частности в Техасе, чтобы претендовать на большинство в Сенате. Такой результат, по данным издания, мог бы осложнить президенту Дональду Трампу продвижение его политики.

Кампания Таларико

Таларико — бывший учитель и верующий христианин. Он позиционирует себя как политика центристского направления, а одной из главных тем своей кампании называет коррупцию среди республиканцев, находящихся у власти в штате.

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На мероприятии в Остине накануне голосования Таларико заявил, что его команда может войти в историю, победить миллиардеров и вернуть Техас. Он также сравнил кампанию с борьбой Давида против Голиафа.

Оппонент Таларико

Оппонентом демократа является Кен Пакстон, сторонник президента Трампа. В 2023 году Палата представителей Техаса поддержала отстранение Пакстона от должности из-за злоупотребления властью и коррупции, однако Сенат штата этого не позволил.

Жена Пакстона, сенатор штата Техас, с которой он сейчас разводится, обвиняет его во внебрачных связях. Несмотря на политические и личные скандалы, сторонники республиканца продолжают выражать ему поддержку. Сам Пакстон во время выступления призвал избирателей бороться за будущее, детей и Техас.

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