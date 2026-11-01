Федеральная судья Шэрон Глисон на Аляске отклонила иск администрации президента Дональда Трампа, которая просила заблокировать сертификацию результата выборов в Сенат США, если на него могла повлиять путаница среди избирателей. Иск был связан с участием в гонке Дэниела Дж. Салливана, имя которого похоже на имя действующего сенатора-республиканца Дэна Салливана, сообщает The Hill.

Суд не увидел способа выполнить требования

Министерство юстиции США просило суд отделить бюллетени, поданные за Дэниела Дж. Салливана, и не сертифицировать результаты, на которые могло повлиять возможное введение избирателей в заблуждение. Администрация утверждала, что присутствие в бюллетене двух кандидатов с похожими именами может вызвать путаницу и помочь демократам получить место в Сенате.

Глисон отметила, что правительство не предложило рабочего плана по отделению таких бюллетеней и проведению неопределенного расследования без нарушения тайны голосования. Судья также указала, что бюллетени уже подготовлены, а день голосования должен состояться во вторник.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Кандидатуру одобрил суд штата

В бюллетене, помимо двух Салливанов, указана кандидат от Демократической партии Мэри Пелтола. Верховный суд Аляски ранее разрешил Дэниелу Дж. Салливану участвовать в выборах, однако Министерство юстиции подало федеральный иск в прошлом месяце.

Администрация Трампа также заявляла, что демократы ввели суд в заблуждение после публикации The New York Times о том, что связанные с Пелтолой политические деятели привлекли второго Салливана к участию в выборах. The Hill сообщил, что расследование уже началось, а Пелтола отрицала, что лично знала об этом плане. Судья не рассматривала эти утверждения в своем 20-страничном решении. Администрация может обжаловать постановление в Апелляционном суде США девятого округа.

Читай нас в