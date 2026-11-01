Federalna sędzia Sharon Gleason na Alasce oddaliła pozew administracji prezydenta Donalda Trumpa, która domagała się zablokowania certyfikacji wyniku wyborów do Senatu USA, jeśli mogło na niego wpłynąć zamieszanie wśród wyborców. Pozew był związany z udziałem w wyścigu Daniela J. Sullivana, którego nazwisko jest podobne do nazwiska urzędującego republikańskiego senatora Dana Sullivana, informuje The Hill.

Sąd nie dostrzegł sposobu na spełnienie żądań

Departament Sprawiedliwości USA zwrócił się do sądu o oddzielenie kart do głosowania oddanych na Daniela J. Sullivana oraz o niecertyfikowanie wyników, na które mogło wpłynąć możliwe wprowadzenie wyborców w błąd. Administracja twierdziła, że obecność na karcie do głosowania dwóch kandydatów o podobnych nazwiskach może wywołać zamieszanie i pomóc demokratom zdobyć miejsce w Senacie.

Gleason zaznaczyła, że rząd nie przedstawił wykonalnego planu oddzielenia takich kart do głosowania i przeprowadzenia nieokreślonego dochodzenia bez naruszenia tajności głosowania. Sędzia wskazała również, że karty do głosowania zostały już przygotowane, a dzień wyborów ma odbyć się we wtorek.

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Kandydaturę zatwierdził sąd stanowy

Na karcie do głosowania, poza dwoma Sullivanami, widnieje kandydatka Partii Demokratycznej Mary Peltola. Sąd Najwyższy Alaski wcześniej zezwolił Danielowi J. Sullivanowi na udział w wyborach, jednak Departament Sprawiedliwości złożył federalny pozew w ubiegłym miesiącu.

Administracja Trumpa twierdziła również, że demokraci wprowadzili sąd w błąd po publikacji The New York Times, według której działacze polityczni powiązani z Peltolą nakłonili drugiego Sullivana do udziału w wyborach. The Hill poinformował, że dochodzenie już wszczęto, a Peltola zaprzeczyła, by osobiście wiedziała o tym planie. Sędzia nie rozpatrywała tych twierdzeń w swoim 20-stronicowym orzeczeniu. Administracja może zaskarżyć decyzję do Sądu Apelacyjnego USA dla Dziewiątego Okręgu.

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