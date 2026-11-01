W Stanach Zjednoczonych eksperci stwierdzili, że e-maile Administracji Ubezpieczeń Społecznych (SSA) oraz Urzędu Skarbowego (IRS), w których wychwalano prezydenta Donalda Trumpa, mogą naruszać ustawę Hatcha. Ustawa z 1939 roku ogranicza określone rodzaje działalności politycznej pracowników federalnych.

Jak informuje The Hill, e-maile wysłano kilka dni przed wyborami śródokresowymi, które miały odbyć się we wtorek. Medium powołuje się na „The New York Times”, który opisał treść tych e-maili.

Treść e-maili

W jednej z wiadomości komisarz SSA i dyrektor generalny IRS Frank Bisignano stwierdził, że za prezydentury Trumpa Administracja Ubezpieczeń Społecznych staje się wzorem efektywnego działania, który spełnia i przewyższa oczekiwania użytkowników usług dotyczące szybkiej, dokładnej i bezpiecznej obsługi.

W innym e-mailu Bisignano oświadczył, że w ubiegłym roku Trump podpisał ustawę Working Families Tax Cuts, która, jak powiedział, zapoczątkowała nowy etap ulg podatkowych i nie dopuściła do największej podwyżki podatków w historii USA. W wiadomości zaznaczono również, że IRS zazwyczaj nie wysyła e-maili do podatników, a ten e-mail ma charakter informacyjny i nie dotyczy konkretnej sytuacji żadnego podatnika.

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Oceny i wcześniejsze skargi

Profesor prawa z Washington University w St. Louis Kathleen Clark powiedziała „The New York Times”, że jej zdaniem te e-maile nie przypominają komunikatów mających informować społeczeństwo, lecz mają raczej charakter propagandowy.

Nie są to pierwsze oskarżenia wobec administracji Trumpa o możliwe naruszenie ustawy Hatcha. Według NewsNation, na które powołuje się The Hill, organizacje nadzorcze wyliczyły, że co najmniej dziewięciu z 16 członków gabinetu prezydenta mogło naruszyć ustawę przed wyborami śródokresowymi.

W ubiegłym miesiącu Democracy Defenders Fund i Reporterzy bez Granic złożyły skargę dotyczącą przewodniczącego Federalnej Komisji Łączności Brendana Carra, sekretarza spraw wewnętrznych Douga Burguma i sekretarza handlu Howarda Lutnicka w związku z ich udziałem w wiecu na Alasce wraz z senatorem Danem Sullivanem. The Hill poinformował, że zwrócił się do SSA i IRS o komentarz.

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