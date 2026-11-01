Prorosyjska kandydatka wygrywa wybory prezydenckie w Bułgarii

Pełniąca obowiązki prezydenta Bułgarii Iliana Jotowa uzyskała ponad 50% głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich, która odbyła się w niedzielę, 1 listopada.

Według danych z sondażu exit poll przeprowadzonego przez agencję Alpha Research, Jotowa uzyskała 52,5% głosów w drugiej i ostatniej turze wyborów prezydenckich w Bułgarii w 2026 roku, pokonując byłego pełniącego obowiązki premiera kraju Andreja Gyurova, który uzyskał 43,4%.

Kolejne 4,1% głosujących wybrało opcję „Nie popieram nikogo”.

Według wyników sondażu exit poll przeprowadzonego przez agencję Market Links, Jotowa uzyskała 50,7%, a Gjurow – 44% głosów.

Informuje o tym The Sofia Globe.

W pierwszej turze, która odbyła się 25 października, Jotowa uzyskała 34,8% głosów. Gjurow uzyskał 32%.

Wojna Rosji przeciwko Ukrainie nadaje wyborom znaczenie w kontekście polityki zagranicznej. Wyborcy będą również decydować, czy Bułgaria, która jest członkiem UE i NATO oraz położona jest na wschodnim skrzydle Sojuszu, obierze bardziej konsekwentny kurs zachodni, jakiego można oczekiwać od Gyurova. Natomiast była dziennikarka Jotowa wielokrotnie wypowiadała się w tonie prorosyjskim.

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