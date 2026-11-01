Пророссийская кандидатка побеждает на президентских выборах в Болгарии

Исполняющая обязанности президента Болгарии Илиана Йотова набирает более 50 % голосов во втором туре президентских выборов, который состоялся в воскресенье, 1 ноября.

Согласно данным экзит-пола, проведенного агентством Alpha Research, Йотова получила 52,5% голосов во втором и последнем туре президентских выборов в Болгарии 2026 года, победив бывшего исполняющего обязанности премьер-министра страны Андрея Гюрова, набравшего 43,4%.

Еще 4,1% выбрали вариант «Я никого не поддерживаю».

По данным экзит-пола, проведенного агентством Market Links, Йотова набирает 50,7%, а Гюров — 44% голосов.

Об этом сообщает The Sofia Globe.

В первом туре, который прошел 25 октября, Йотова набрала 34,8% голосов. Гюров получил 32%.

Война России против Украины придает выборам внешнеполитическое значение. Избиратели также будут решать, выберет ли Болгария, входящая в ЕС и НАТО и расположенная на восточном фланге Альянса, более последовательный западный курс, которого можно ожидать от Гюрова. Бывшая журналистка Йотова, в свою очередь, неоднократно выступала с пророссийскими заявлениями.

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