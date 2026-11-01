W Niemczech Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Informatycznego (BSI) ostrzegł deputowanych Bundestagu i członków rządu federalnego przed możliwymi atakami z użyciem oprogramowania szpiegującego wymierzonymi w iPhone’y. Urządzenia Apple mogły zostać potencjalnie skompromitowane, informuje Der Spiegel.

Ostrzeżenie po sygnale od Apple

Minister cyfryzacji i modernizacji administracji publicznej Karsten Wildberger potwierdził ostrzeżenie w programie Bericht aus Berlin. Jak powiedział, Apple poinformowało, że niektóre urządzenia mogły zostać skompromitowane przez oprogramowanie szpiegujące.

Następnie BSI poinformowało osoby, których mogło to dotyczyć, a także wyjaśniło, jakie dalsze kroki powinny podjąć. Wildberger nie sprecyzował, o jakie dokładnie urządzenia lub ataki chodzi, i nie wskazał możliwych sprawców. Jak stwierdził, inne przypuszczenia byłyby obecnie spekulacjami.

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Minister zaznaczył również, że nie dostrzega koniecznego związku incydentu ze sztuczną inteligencją, ponieważ oprogramowanie szpiegujące dla smartfonów istnieje od dawna. Jednocześnie nazwał sytuację niepokojącą.

Możliwości oprogramowania szpiegującego

Takie oprogramowanie może zostać zainstalowane na smartfonie lub komputerze bez wiedzy albo zgody użytkownika. Może uzyskać dostęp do wiadomości, zdjęć, danych o lokalizacji i naciśnięć klawiszy. W zależności od rodzaju programu możliwy jest również dostęp do rozmów telefonicznych lub mikrofonu urządzenia.

Złośliwe programy mogą trafiać na urządzenia przez załączniki do wiadomości e-mail, fałszywe linki lub luki w oprogramowaniu. Szczególne zagrożenie stanowią ataki niewymagające interakcji użytkownika: w takich przypadkach do infekcji może dojść bez kliknięcia linku czy otwarcia pliku. Oprogramowanie szpiegujące jest wykorzystywane przez przestępców, stalkerów i podmioty państwowe do ukierunkowanej inwigilacji.

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