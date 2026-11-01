В Германии Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационных технологий (BSI) предупредило депутатов Бундестага и членов федерального правительства о возможных атаках с применением шпионского программного обеспечения против iPhone. Устройства Apple потенциально могли быть скомпрометированы, сообщает Der Spiegel.

Предупреждение после сигнала Apple

Министр цифровизации и модернизации государственного управления Карстен Вильдбергер подтвердил предупреждение в программе Bericht aus Berlin. По его словам, Apple сообщила, что отдельные устройства могли быть скомпрометированы шпионским ПО.

После этого BSI проинформировало людей, которых это могло касаться, а также объяснило, какие дальнейшие шаги им следует предпринять. Вильдбергер не уточнил, о каких именно устройствах или атаках идет речь, и не назвал возможных исполнителей. По его словам, другие предположения на данный момент были бы спекуляциями.

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Министр также отметил, что не видит обязательной связи инцидента с искусственным интеллектом, поскольку шпионское ПО для смартфонов существует давно. В то же время он назвал ситуацию тревожной.

Возможности шпионского ПО

Такое программное обеспечение может быть установлено на смартфон или компьютер без ведома или согласия пользователя. Оно способно получать доступ к сообщениям, фотографиям, данным о местоположении и нажатиям клавиш. В зависимости от типа программы также возможен доступ к телефонным разговорам или микрофону устройства.

Вредоносные программы могут попадать на устройства через вложения в электронных письмах, поддельные ссылки или уязвимости программного обеспечения. Особую опасность представляют атаки без взаимодействия с пользователем: в таких случаях заражение может произойти без перехода по ссылке или открытия файла. Шпионское ПО используют преступники, преследователи и государственные субъекты для целенаправленной слежки.

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