德国联邦信息安全办公室（BSI）警告联邦议院议员和联邦政府成员，iPhone可能面临使用间谍软件的攻击。据《明镜周刊》报道，苹果设备可能已受到入侵。

苹果发出警报后发布警告

数字化与公共行政现代化部长卡斯滕·维尔德贝格在《来自柏林的报道》节目中证实了这一警告。他表示，苹果公司通报称，个别设备可能已被间谍软件入侵。

此后，BSI通知了可能受影响的人员，并说明了他们应采取哪些后续措施。维尔德贝格没有具体说明涉及哪些设备或攻击，也没有指出可能的实施者。他表示，目前作出其他推测都将是猜测。

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这位部长还指出，他认为该事件与人工智能之间没有必然联系，因为针对智能手机的间谍软件已存在很长时间。同时，他称这一情况令人担忧。

间谍软件的能力

此类软件可在用户不知情或未经其同意的情况下安装到智能手机或电脑上。它能够获取信息、照片、位置数据和按键记录。根据程序类型的不同，还可能访问通话内容或设备麦克风。

恶意程序可通过电子邮件附件、虚假链接或软件漏洞进入设备。无需用户交互的攻击尤其危险：在这种情况下，即使不点击链接或打开文件，也可能发生感染。犯罪分子、跟踪者和国家行为体会使用间谍软件进行有针对性的监控。

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