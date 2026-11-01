W Stanach Zjednoczonych przewodniczący Komitetu Narodowego Partii Republikańskiej Joe Gruters przyznał, że przed wyborami do Kongresu występują problemy z frekwencją wśród zwolenników Partii Republikańskiej. Powiedział o tym w programie The Hill Sunday, podaje The Hill.

Zapytany, czy republikanie mają problem z frekwencją, Gruters odpowiedział twierdząco. Jednocześnie stwierdził, że demokraci zazwyczaj głosują wcześniej, podczas gdy republikanie częściej przychodzą do lokali wyborczych w dniu wyborów. Według niego partia oczekuje wysokiej frekwencji w całym kraju i uważa swoją bazę za zmotywowaną.

Apel o mobilizację wyborców

Gruters podkreślił, że zwycięstwo republikanów będzie zależało od udziału ich zwolenników w głosowaniu. Wspomniał również republikańskiego senatora z Teksasu Teda Cruza, który ostrzegał przed wysoką aktywnością demokratów.

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Cruz w odcinku swojego podcastu stwierdził, że demokraci aktywnie przychodzą głosować i są nastawieni przeciwko prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Twierdził, że gdyby policzono wyłącznie głosy oddane wcześniej, republikanie ponieśliby znaczącą porażkę. Jest to jego ocena sytuacji, a nie oficjalne wyniki wyborów.

Sondaże i kampania Trumpa

Według dwóch sondaży — Emerson College Polling i CNN/SSRS — demokraci wyprzedzali republikanów o 10 punktów procentowych. Partner The Hill, Decision Desk HQ, prognozował 83-procentowe prawdopodobieństwo przejścia Izby Reprezentantów pod kontrolę demokratów oraz 62-procentowe prawdopodobieństwo ich zwycięstwa w Senacie.

Gruters oświadczył, że Trump każdego dnia aktywnie pracuje nad wsparciem kandydatów republikańskich. W czwartek RNC poinformował, że prezydent przeprowadzi telefoniczne wiece w 19 stanach w ciągu ostatnich 72 godzin przed dniem głosowania.

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