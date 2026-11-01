В США глава Национального комитета Республиканской партии Джо Грутерс признал проблемы с явкой сторонников Республиканской партии в преддверии выборов в Конгресс. Он сказал об этом в программе The Hill Sunday, сообщает The Hill.

Отвечая на вопрос, есть ли у республиканцев проблема с явкой, Грутерс ответил утвердительно. В то же время он заявил, что демократы обычно голосуют досрочно, тогда как республиканцы чаще приходят на избирательные участки в день выборов. По его словам, партия ожидает высокой явки по всей стране и считает свою базу мотивированной.

Призыв мобилизовать избирателей

Грутерс подчеркнул, что победа республиканцев будет зависеть от участия их сторонников в голосовании. Он также упомянул сенатора-республиканца от Техаса Теда Круза, который предупреждал о высокой активности демократов.

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Круз в выпуске своего подкаста заявил, что демократы активно приходят голосовать и настроены против президента Дональда Трампа. Он утверждал, что если бы подсчитали только досрочно поданные голоса, республиканцы потерпели бы значительное поражение. Это его оценка ситуации, а не официальные результаты выборов.

Опросы и кампания Трампа

Согласно данным двух опросов — Emerson College Polling и CNN/SSRS — демократы опережали республиканцев на 10 процентных пунктов. Партнер The Hill, Decision Desk HQ, прогнозировал 83-процентную вероятность перехода Палаты представителей под контроль демократов и 62-процентную вероятность их победы в Сенате.

Грутерс заявил, что Трамп каждый день активно работает над поддержкой кандидатов-республиканцев. В четверг RNC сообщил, что президент проведет телефонные митинги в 19 штатах в течение последних 72 часов перед днем голосования.

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