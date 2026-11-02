Сингапур впервые с момента вступления в ООН в 1965 году выдвинул собственную кандидатуру в Международный суд ООН. Посол Сингапура по международному праву Рена Ли претендует на одно из пяти мест, которые должны быть заполнены в ходе выборов в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США, 3 ноября.

Как сообщает Channel NewsAsia, Ли является одной из 10 кандидаток и кандидатов на должности судей в Гааге на девятилетний срок 2027–2036 годов. Ее кандидатуру впервые объявили в 2024 году, а официально номинировали в феврале 2026 года. В случае избрания она станет первой женщиной-судьей Международного суда ООН из Юго-Восточной Азии.

Роль Международного суда ООН

Международный суд ООН является главным судебным органом Организации Объединенных Наций. Он рассматривает правовые споры между государствами, если они согласились передать дело в суд, а также предоставляет консультативные заключения Генеральной Ассамблее ООН, Совету Безопасности и другим уполномоченным органам и учреждениям по вопросам международного права.

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Суд состоит из 15 судей и отличается от Международного уголовного суда, который рассматривает дела отдельных лиц о таких международных преступлениях, как геноцид и военные преступления. Судьи Международного суда ООН обязаны действовать беспристрастно и добросовестно, поэтому они не являются представителями или адвокатами собственных государств.

Как избирают судей

Кандидат должен одновременно получить абсолютное большинство голосов в Генеральной Ассамблее ООН и Совете Безопасности. Для победы необходимо не менее 97 голосов из 193 в Генассамблее и восьми из 15 в Совете Безопасности. Если необходимое большинство не наберут пять кандидатов, проводятся последующие туры голосования.

Рена Ли была послом Сингапура по вопросам океанов в 2018–2023 годах. Она завершила переговоры по глобальному соглашению о сохранении и устойчивом использовании морского биоразнообразия в районах за пределами национальной юрисдикции. За эту работу журнал Time включил ее в список 100 самых влиятельных людей 2024 года.

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