RNC主席格鲁特斯承认共和党人投票率存在问题——《国会山报》

在美国，共和党全国委员会主席乔·格鲁特斯承认，在国会选举前，共和党支持者的投票率存在问题。他在The Hill Sunday节目中作出上述表态，《国会山报》报道。

当被问及共和党人是否存在投票率问题时，格鲁特斯给予肯定回答。同时，他表示，民主党人通常提前投票，而共和党人则更常在选举日到投票站投票。据他所说，该党预计全国投票率将很高，并认为其基本盘受到激励。

呼吁动员选民

格鲁特斯强调，共和党的胜利将取决于其支持者参与投票。他还提到来自得克萨斯州的共和党参议员特德·克鲁兹，后者曾警告称民主党人的活动度很高。

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克鲁兹在一期播客中表示，民主党人正积极前往投票，并且反对总统唐纳德·特朗普。他声称，如果只统计提前投出的选票，共和党人将遭遇重大失败。这是他对局势的评估，而非官方选举结果。

民调与特朗普的竞选活动

根据两项民调——Emerson College Polling和CNN/SSRS——民主党领先共和党10个百分点。《国会山报》的合作伙伴Decision Desk HQ预测，众议院转由民主党控制的概率为83%，民主党赢得参议院的概率为62%。

格鲁特斯表示，特朗普每天都在积极支持共和党候选人。周四，RNC称，总统将在投票日前最后72小时内，在19个州举行电话集会。

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