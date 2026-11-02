Kandydaci Partii Demokratycznej mają przewagę nad republikanami w siedmiu konkurencyjnych wyścigach do Senatu USA przed wtorkowym głosowaniem. Jednocześnie w pięciu z tych wyścigów różnica mieści się w granicach błędu statystycznego, podaje The Hill, powołując się na sondaż The New York Times i Siena University.

Wyniki sondażu

Największą przewagę wśród demokratów ma Abdul El-Sayed w Michigan — 11 punktów procentowych. James Talarico w Teksasie wyprzedza republikanina o 7 punktów, a kandydat w Maine Troy Jackson — o 6. Demokraci mają przewagę 5 punktów w Kansas i Ohio, 2 punktów na Alasce oraz 1 punktu w Iowa.

Tylko wyniki El-Sayeda i Talarico przekraczają pełny zakres błędu statystycznego. W związku z tym rezultaty na Alasce, w Iowa, Kansas, Maine i Ohio nie pozwalają statystycznie wskazać bezspornego lidera.

Sondaż przeprowadzono od 23 października do 1 listopada. W Michigan ankietowano 1011 wyborców, a margines błędu wyniósł 3,6 punktu; w Teksasie — 1215 osób, przy marginesie błędu 3,3 punktu. W pozostałych stanach wielkość próby wynosiła od 610 do 736 respondentów, a margines błędu — od 4,1 do 4,8 punktu.

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Niezależni wyborcy i walka o większość

We wszystkich siedmiu sondażach kandydaci demokratyczni wyprzedzali republikańskich rywali wśród niezależnych wyborców. Były senator z Ohio Sherrod Brown miał w tej grupie przewagę 9 punktów, a Troy Jackson — 11 punktów. Największą różnicę w tej grupie odnotowano w Teksasie: Talarico wyprzedzał republikanina Kena Paxtona o 30 punktów.

W Iowa republikanka Ashley Hinson nieznacznie wyprzedzała demokratę Josha Tureka wśród wyborców w wieku od 30 do 64 lat. Jednocześnie Turek miał przewagę 5 punktów wśród wyborców w wieku 65 lat i starszych. Według sondażu popierało go 93% demokratów, podczas gdy Hinson — 90% republikanów.

Według prognozy Decision Desk HQ demokraci mieli w tym tygodniu 62% prawdopodobieństwa zdobycia większości w wyższej izbie Kongresu. Aby odzyskać kontrolę nad Senatem, partia musi zdobyć cztery mandaty.

Dodatkowym wydarzeniem w wyścigu w Michigan była zmiana stanowiska demokratycznej kongresmenki Haley Stevens: w niedzielę wycofała swoje poparcie dla El-Sayeda i poparła republikanina Mike'a Rogersa. Stevens oświadczyła, że nie „odwraca się od demokratów”. El-Sayed odrzucił znaczenie poparcia Rogersa przez Stevens, mówiąc, że bardziej martwi się o resztę stanu niż o nią i jej narzeczonego.

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