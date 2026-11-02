在周二投票前，民主党候选人在7场竞争激烈的美国参议院选战中领先共和党人。同时，其中5场选战的差距仍在统计误差范围内，The Hill报道称，消息援引《纽约时报》和锡耶纳大学的一项民调。

民调结果

民主党人中，阿卜杜勒·埃尔-赛义德在密歇根州拥有最大优势，为11个百分点。詹姆斯·塔拉里科在得克萨斯州领先共和党候选人7个百分点，缅因州候选人特洛伊·杰克逊领先6个百分点。民主党人在堪萨斯州和俄亥俄州领先5个百分点，在阿拉斯加州领先2个百分点，在艾奥瓦州领先1个百分点。

只有埃尔-赛义德和塔拉里科的数据超过了完整误差范围。因此，阿拉斯加州、艾奥瓦州、堪萨斯州、缅因州和俄亥俄州的结果在统计上无法确定无可争议的领先者。

该民调于10月23日至11月1日进行。在密歇根州，调查了1011名选民，误差幅度为3.6个百分点；在得克萨斯州，调查了1215人，误差幅度为3.3个百分点。其他州的样本量介于610至736名受访者之间，误差幅度则介于4.1至4.8个百分点之间。

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独立选民与多数席位之争

在全部7项民调中，民主党候选人在独立选民中均领先于共和党对手。俄亥俄州前参议员谢罗德·布朗在这一群体中领先9个百分点，特洛伊·杰克逊领先11个百分点。该群体中最大的差距出现在得克萨斯州：塔拉里科领先共和党人肯·帕克斯顿30个百分点。

在艾奥瓦州，共和党人阿什莉·欣森在30岁至64岁的选民中略微领先民主党人乔什·图雷克。与此同时，图雷克在65岁及以上选民中领先5个百分点。根据民调，93%的民主党人支持他，而90%的共和党人支持欣森。

根据Decision Desk HQ的预测，民主党本周获得国会参议院多数席位的概率为62%。该党需要获得4个席位才能重新夺回参议院控制权。

密歇根州选战中的另一事件是民主党联邦众议员海莉·史蒂文斯改变了立场：她在周日撤回了对埃尔-赛义德的支持，转而支持共和党人迈克·罗杰斯。史蒂文斯表示，她并没有“背弃民主党人”。埃尔-赛义德淡化了史蒂文斯支持罗杰斯的重要性，称与她及其未婚夫相比，他更关心该州的其他地区。

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