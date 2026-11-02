Кандидаты от Демократической партии имеют преимущество над республиканцами в семи конкурентных гонках за места в Сенате США накануне голосования во вторник. В то же время в пяти из этих гонок разрыв не выходит за пределы статистической погрешности, сообщает The Hill со ссылкой на опрос The New York Times и Siena University.

Результаты опроса

Наибольшее преимущество среди демократов у Абдула Эль-Сайеда в Мичигане — 11 процентных пунктов. Джеймс Таларико в Техасе опережает республиканца на 7 пунктов, кандидат в Мэне Трой Джексон — на 6. Демократы имеют преимущество в 5 пунктов в Канзасе и Огайо, в 2 пункта на Аляске и в 1 пункт в Айове.

Только показатели Эль-Сайеда и Таларико превышают полный диапазон погрешности. Следовательно, результаты на Аляске, в Айове, Канзасе, Мэне и Огайо статистически не позволяют определить бесспорного лидера.

Опрос проводился с 23 октября по 1 ноября. В Мичигане опросили 1011 избирателей, а погрешность составила 3,6 пункта; в Техасе — 1215 человек при погрешности в 3,3 пункта. В остальных штатах размер выборки колебался от 610 до 736 респондентов, а погрешность — от 4,1 до 4,8 пункта.

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Независимые избиратели и борьба за большинство

Во всех семи опросах кандидаты-демократы опережали соперников-республиканцев среди независимых избирателей. Бывший сенатор от Огайо Шеррод Браун имел среди них преимущество в 9 пунктов, Трой Джексон — в 11 пунктов. Наибольший разрыв в этой группе зафиксировали в Техасе: Таларико опережал республиканца Кена Пакстона на 30 пунктов.

В Айове республиканка Эшли Хинсон немного опережала демократа Джоша Тьюрека среди избирателей в возрасте от 30 до 64 лет. В то же время Тьюрек имел преимущество в 5 пунктов среди избирателей в возрасте 65 лет и старше. Согласно опросу, его поддерживали 93% демократов, тогда как Хинсон — 90% республиканцев.

По прогнозу Decision Desk HQ, у демократов была 62%-ная вероятность получить большинство в верхней палате Конгресса на этой неделе. Для возвращения контроля над Сенатом партии необходимо получить четыре места.

Дополнительным событием в гонке в Мичигане стала смена позиции конгрессвумен-демократки Хейли Стивенс: в воскресенье она отозвала поддержку Эль-Сайеда и поддержала республиканца Майка Роджерса. Стивенс заявила, что не «отворачивается от демократов». Эль-Сайед отверг значимость поддержки Роджерса со стороны Стивенс, заявив, что больше обеспокоен остальной частью штата, чем ею и ее женихом.

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