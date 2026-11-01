阿拉斯加州联邦法官莎伦·格里森驳回了唐纳德·特朗普总统政府提起的诉讼。该政府请求，如果选民混淆可能影响结果，则阻止认证美国参议院选举结果。据The Hill报道，该诉讼与丹尼尔·J·沙利文参选有关，其姓名与现任共和党参议员丹·沙利文的姓名相似。

法院认为无法满足相关要求

美国司法部请求法院将投给丹尼尔·J·沙利文的选票分离出来，并且不认证可能受到选民被误导影响的结果。政府称，选票上出现两名姓名相似的候选人可能造成混淆，并帮助民主党赢得一个参议院席位。

格里森指出，政府没有提出可行方案，既能分离此类选票并开展一项未明确的调查，又不侵犯投票保密性。法官还表示，选票已经准备完毕，投票日定于周二举行。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

候选资格获州法院批准

除两名沙利文外，选票上还列有民主党候选人玛丽·佩尔托拉。阿拉斯加州最高法院此前允许丹尼尔·J·沙利文参加选举，但司法部于上个月提起了联邦诉讼。

特朗普政府还称，在《纽约时报》发表报道后，民主党人误导了法院。报道称，与佩尔托拉有关的政治人士招募第二名沙利文参加选举。The Hill报道称，调查已经启动，而佩尔托拉否认自己个人知晓该计划。法官在其长达20页的裁决中没有审理这些说法。政府可以向美国第九巡回上诉法院对该裁决提出上诉。

关注我们在