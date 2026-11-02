在波兰，一名乌克兰人在袭击修道院一案中被变更了指控性质

波兰普热梅希尔检察机关对31岁的乌克兰公民伊戈尔·M.提出了五项独立指控，而非此前的一项指控。该男子涉嫌袭击位于雅罗斯拉夫的本笃会修女院。

据检察院发言人马尔戈扎塔·塔丘赫-库拉塞维奇称，此前检方曾以同一犯罪行为为由，指控其谋杀和企图谋杀四人。

如今，每项指控均针对一名单独的受害者。若罪名成立，该男子将面临终身监禁。

在面临新指控后，这名乌克兰男子承认了罪行，但拒绝作陈述或回答提问。据检察官称，他仅表示对所作所为感到后悔。

目前，该嫌疑人被羁押在安保措施严密的心理医院内。专家诊断其患有急性多形性精神病性障碍。

专家的初步结论显示，该男子无法进行充分沟通，也无法参与法庭程序。 随后的鉴定报告允许对其进行讯问并提出指控，但关于其在袭击发生时精神状态的问题，仍需由专家进行最终评估。

来源：RMF24

31岁的乌克兰公民伊戈尔·M.承认在波兰雅罗斯瓦夫市杀害一名神父并企图杀害另外四人的罪行。 佩雷米什尔地区检察院在翻译和公设辩护人的在场下向该男子宣布了嫌疑指控，随后嫌疑人行使了保持沉默的权利。因所犯罪行，该嫌疑人可能面临终身监禁。

波兰检方对一名31岁的乌克兰公民提出了指控，该男子涉嫌在雅罗斯瓦夫的一座修道院内持刀行凶。若被认定有罪，他可能面临终身监禁。

一名乌克兰人在波兰实施致命袭击后被送入精神病院。

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