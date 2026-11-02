В Польше украинцу изменили квалификацию обвинений по делу о нападении на монастырь

Прокуратура польского Перемышля предъявила 31-летнему гражданину Украины Игорю М. пять отдельных обвинений вместо одного. Мужчину подозревают в нападении на монастырь сестёр-бенедиктинок в Ярославе.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Малгожаты Тацюх-Курасевич, ранее в рамках одного деяния ему инкриминировали убийство и покушение на убийство четырех человек.

Теперь каждое обвинение касается отдельной потерпевшей. В случае доказательства вины мужчине грозит пожизненное заключение.

После предъявления новых обвинений украинец признал вину, однако отказался давать объяснения и отвечать на вопросы. По словам прокурорши, он лишь заявил, что сожалеет о содеянном.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей в психиатрической больнице с усиленным режимом безопасности. Эксперты диагностировали у него острые полиморфные психотические расстройства.

Предварительные выводы специалистов свидетельствовали о том, что мужчина не мог полноценно общаться и участвовать в судебных процедурах. Более позднее заключение позволило провести допрос и предъявить обвинение, однако вопрос о его психическом состоянии на момент нападения ещё предстоит окончательно оценить экспертам.

Источник: RMF24

31-летний гражданин Украины Игорь М. признал свою вину в убийстве священника и покушении на жизнь ещё четырёх человек в польском городе Ярослав. Мужчине объявили подозрение в районной прокуратуре Перемышля при участии переводчика и государственного защитника, после чего подозреваемый воспользовался правом хранить молчание. За совершенное преступление фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

В Польше прокуратура предъявила обвинение 31-летнему гражданину Украины, которого подозревают в нападении с ножом в монастыре в Ярославе. В случае признания виновным ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Украинец после смертельного нападения в Польше оказался в психиатрической больнице.

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