Українець зізнався у нападі на монастир у польському Ярославі

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31-річний громадянин України Ігор М. визнав провину у вбивстві священника та замаху на життя ще чотирьох людей у польському місті Ярослав. Чоловікові оголосили підозру у районній прокуратурі Перемишля за участю перекладача та державного захисника, після чого підозрюваний скористався правом зберігати мовчання. За скоєний злочин фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.

Слідчі дії стали можливими після отримання висновку експертів-психіатрів, оскільки через тяжкі психотичні розлади проведення допиту тривалий час залишалося неможливим. Наразі підозрюваний перебуває під вартою у відділенні судово-психіатричної лікарні суворого режиму, а стан двох найтяжче поранених внаслідок нападу чоловіків покращився та оцінюється як стабільний.

Про це повідомляє Wiadomosci.

У Польщі прокуратура висунула обвинувачення 31-річному громадянину України, якого підозрюють у нападі з ножем у монастирі в Ярославі. У разі визнання винним йому може загрожувати довічне позбавлення волі.

Українець після смертельного нападу в Польщі опинився у психлікарні.

Президент Володимир Зеленський засудив напад громадянина України на абатство сестер-бенедиктинок у польському місті Ярослав, унаслідок якого загинув священник і ще четверо людей дістали поранення.

Напад стався вранці 24 вересня на території Ярославського абатства на вулиці Бенедиктинській. Близько 9:30 поліція отримала повідомлення про напад із ножем. За попередніми даними польської поліції, 31-річний громадянин України поранив ножем чотирьох чоловіків і жінку. Усіх постраждалих доправили до лікарні. Троє чоловіків отримали серйозні поранення, четвертий помер у лікарні.

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