Ukrainiec przyznał się do ataku na klasztor w polskim Jarosławiu

31-letni obywatel Ukrainy Igor M. przyznał się do zabójstwa księdza oraz usiłowania zabójstwa kolejnych czterech osób w polskim mieście Jarosław. Mężczyźnie przedstawiono zarzuty w Prokuraturze Rejonowej w Przemyślu w obecności tłumacza i obrońcy z urzędu, po czym podejrzany skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Czynności śledcze stały się możliwe po uzyskaniu opinii biegłych psychiatrów, ponieważ z powodu ciężkich zaburzeń psychotycznych przeprowadzenie przesłuchania przez długi czas było niemożliwe. Obecnie podejrzany przebywa w areszcie na oddziale szpitala psychiatrii sądowej o zaostrzonym rygorze, a stan dwóch najciężej rannych w wyniku ataku mężczyzn poprawił się i jest oceniany jako stabilny.

Poinformował o tym serwis Wiadomości.

W Polsce prokuratura postawiła zarzuty 31-letniemu obywatelowi Ukrainy, podejrzanemu o atak nożem w klasztorze w Jarosławiu. W przypadku uznania go za winnego może mu grozić kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Ukrainiec po śmiertelnym ataku w Polsce trafił do szpitala psychiatrycznego.

Prezydent Wołodymyr Zełenski potępił atak dokonany przez obywatela Ukrainy na opactwo sióstr benedyktynek w polskim mieście Jarosław, w wyniku którego zginął ksiądz, a cztery kolejne osoby zostały ranne.

Do ataku doszło rano 24 września na terenie opactwa w Jarosławiu przy ulicy Benedyktyńskiej. Około godziny 9:30 policja otrzymała zgłoszenie o ataku z użyciem noża. Według wstępnych ustaleń polskiej policji 31-letni obywatel Ukrainy zranił nożem czterech mężczyzn i kobietę. Wszystkie poszkodowane osoby zostały przewiezione do szpitala. Trzech mężczyzn odniosło poważne obrażenia, a czwarty zmarł w szpitalu.

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