Украинец признался в нападении на монастырь в польском Ярославе

31-летний гражданин Украины Игорь М. признал свою вину в убийстве священника и покушении на жизнь ещё четырёх человек в польском городе Ярослав. Мужчине объявили о подозрении в районной прокуратуре Перемышля при участии переводчика и государственного защитника, после чего подозреваемый воспользовался правом хранить молчание. За совершенное преступление фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

Следственные действия стали возможны после получения заключения экспертов-психиатров, поскольку из-за тяжелых психотических расстройств проведение допроса долгое время оставалось невозможным. В настоящее время подозреваемый находится под стражей в отделении судебно-психиатрической больницы строгого режима, а состояние двух мужчин, получивших самые тяжелые ранения в результате нападения, улучшилось и оценивается как стабильное.

Об этом сообщает Wiadomosci.

В Польше прокуратура предъявила обвинение 31-летнему гражданину Украины, которого подозревают в нападении с ножом в монастыре в Ярославе. В случае признания виновным ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Украинец после смертельного нападения в Польше оказался в психиатрической больнице.

Президент Владимир Зеленский осудил нападение гражданина Украины на аббатство сестёр-бенедиктинок в польском городе Ярослав, в результате которого погиб священник и ещё четверо человек получили ранения.

Нападение произошло утром 24 сентября на территории Ярославского аббатства на улице Бенедиктинской. Около 9:30 полиция получила сообщение о нападении с ножом. По предварительным данным польской полиции, 31-летний гражданин Украины ранил ножом четырех мужчин и одну женщину. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Трое мужчин получили серьезные ранения, четвертый скончался в больнице.

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