Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, американський генерал Алексус Гринкевич, на Варшавському безпековому форумі в Польщі має викласти бачення дій Альянсу у разі можливого нападу Російської Федерації — держави-агресора — на територію країн НАТО. Про це повідомляє The Independent.

Виступ Гринкевича матиме назву «Теорія перемоги: як досягти військового успіху проти Росії у стримуванні та обороні». Він має пояснити, якою буде реакція НАТО на можливе вторгнення на територію будь-якої держави-члена Альянсу.

Стримування можливого нападу

Раніше Гринкевич заявив Bloomberg, що оприлюднення такого плану має стримати Москву від захоплення або вторгнення на територію НАТО. За його словами, концепція передбачає використання безпілотників і технологій штучного інтелекту, а також посилення наявних переваг Альянсу, зокрема винищувачів F-35.

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Генерал також сказав, що не боїться прямо пов’язувати гібридні атаки з Росією, якщо постраждалі держави бажатимуть, аби він про це говорив. The Independent зазначає, що протягом останніх місяців напруженість між Москвою та Європою посилювалася на тлі підозр щодо порушень повітряного простору європейських країн і погроз державам, які підтримують Україну.

Учасники форуму

На Варшавському безпековому форумі також заплановані виступи прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере та прем’єр-міністра Литви Міндаугаса Сінкявічюса.

Гринкевич наголосив на центральній ролі України для безпеки Європи. На його думку, країнам, які вагаються з підтримкою України через внутрішні вибори, швидко стане зрозуміло, чому це необхідно для їхньої національної безпеки.

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