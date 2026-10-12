北约欧洲盟军最高司令、美国将军亚历克苏斯·格林克维奇将在波兰华沙安全论坛上阐述联盟的行动构想，以应对俄罗斯联邦——侵略国——可能对北约国家领土发动的袭击。《独立报》报道。

格林克维奇的演讲题为《胜利理论：如何在遏制与防御中取得对俄军事成功》。他将解释，北约将如何应对可能入侵任何一个联盟成员国领土的行为。

遏制可能的袭击

格林克维奇此前对彭博社表示，公布这一计划应能阻止莫斯科夺取或入侵北约领土。据他称，该构想包括使用无人机和人工智能技术，以及强化联盟现有优势，其中包括F-35战斗机。

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这名将军还表示，如果受影响国家希望他谈及此事，他不害怕将混合攻击直接与俄罗斯联系起来。《独立报》指出，近几个月来，在欧洲国家领空遭侵犯的疑虑以及对支持乌克兰国家的威胁背景下，莫斯科与欧洲之间的紧张局势不断加剧。

论坛参与者

华沙安全论坛还计划安排波兰总理唐纳德·图斯克、乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基、挪威首相约纳斯·加尔·斯特勒和立陶宛总理明道加斯·辛克维丘斯发表讲话。

格林克维奇强调，乌克兰对欧洲安全具有核心作用。他认为，因国内选举而对支持乌克兰犹豫不决的国家，很快就会明白这为何对其国家安全至关重要。

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