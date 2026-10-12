Naczelny dowódca sojuszniczy NATO w Europie, amerykański generał Alexus Grynkewich, ma przedstawić na Warszawskim Forum Bezpieczeństwa w Polsce wizję działań Sojuszu w przypadku możliwego ataku Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — na terytorium państw NATO. Informuje o tym The Independent.

Wystąpienie Grynkewicha będzie nosić tytuł „Teoria zwycięstwa: jak osiągnąć sukces militarny przeciwko Rosji w odstraszaniu i obronie”. Ma on wyjaśnić, jaka będzie reakcja NATO na możliwą inwazję na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego Sojuszu.

Odstraszanie możliwego ataku

Wcześniej Grynkewich powiedział Bloombergowi, że upublicznienie takiego planu powinno powstrzymać Moskwę przed zajęciem lub inwazją na terytorium NATO. Według niego koncepcja przewiduje wykorzystanie dronów i technologii sztucznej inteligencji, a także wzmocnienie istniejących przewag Sojuszu, w tym myśliwców F-35.

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Generał powiedział również, że nie obawia się bezpośrednio wiązać ataków hybrydowych z Rosją, jeśli poszkodowane państwa będą chciały, aby o tym mówił. The Independent zauważa, że w ostatnich miesiącach napięcia między Moskwą a Europą nasilały się w związku z podejrzeniami o naruszenia przestrzeni powietrznej europejskich państw i groźbami wobec krajów wspierających Ukrainę.

Uczestnicy forum

Na Warszawskim Forum Bezpieczeństwa zaplanowano także wystąpienia premiera Polski Donalda Tuska, prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, premiera Norwegii Jonasa Gahra Støre oraz premiera Litwy Mindaugasa Sinkevičiusa.

Grynkewich podkreślił centralną rolę Ukrainy dla bezpieczeństwa Europy. Jego zdaniem kraje, które wahają się ze wsparciem dla Ukrainy z powodu wyborów wewnętrznych, szybko zrozumieją, dlaczego jest to konieczne dla ich bezpieczeństwa narodowego.

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