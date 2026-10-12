Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич, должен изложить на Варшавском форуме безопасности в Польше видение действий Альянса в случае возможного нападения Российской Федерации — государства-агрессора — на территорию стран НАТО. Об этом сообщает The Independent.

Выступление Гринкевича будет называться «Теория победы: как добиться военного успеха против России в сдерживании и обороне». Он должен объяснить, какой будет реакция НАТО на возможное вторжение на территорию любого государства-члена Альянса.

Сдерживание возможного нападения

Ранее Гринкевич заявил Bloomberg, что обнародование такого плана должно удержать Москву от захвата или вторжения на территорию НАТО. По его словам, концепция предусматривает использование беспилотников и технологий искусственного интеллекта, а также усиление имеющихся преимуществ Альянса, в частности истребителей F-35.

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Генерал также сказал, что не боится прямо связывать гибридные атаки с Россией, если пострадавшие государства хотят, чтобы он говорил об этом. The Independent отмечает, что в последние месяцы напряжённость между Москвой и Европой усиливалась на фоне подозрений в нарушениях воздушного пространства европейских стран и угроз государствам, поддерживающим Украину.

Участники форума

На Варшавском форуме безопасности также запланированы выступления премьер-министра Польши Дональда Туска, президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре и премьер-министра Литвы Миндаугаса Синкявичюса.

Гринкевич подчеркнул центральную роль Украины для безопасности Европы. По его мнению, странам, которые колеблются с поддержкой Украины из-за внутренних выборов, вскоре станет понятно, почему это необходимо для их национальной безопасности.

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