Правительство Великобритании готово при самом дорогостоящем сценарии тратить до £450 млн в год, компенсируя университетам более низкую плату за обучение студентов из ЕС. Уступка возможна только при условии, что Брюссель предоставит Лондону доступ к промышленной программе Made in Europe, сообщает The Guardian.

Плата за обучение

По данным издания, британские власти подготовили план, согласно которому студенты из стран Евросоюза будут платить за обучение столько же, сколько и британские студенты. Правительство рассматривает компенсации университетам за потерю доходов из-за более низкой платы.

Представители ЕС хотят, чтобы их студенты платили чуть более £9 тыс. в год вместо международной платы, которая может превышать £60 тыс. Переговоры по этому вопросу ранее зашли в тупик. При самом дорогостоящем сценарии — приравнивании платы к внутренней и высоком спросе на британские университеты — расходы правительства могут достичь £450 млн ежегодно. Один из британских чиновников назвал эту оценку спекулятивной.

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Условия доступа к программе

Британские переговорщики готовы согласиться на снижение платы только в обмен на гарантии доступа к Made in Europe. Программу планируют окончательно сформировать в следующем году; она предусматривает торговые ограничения для стран вне ЕС. Лондон стремится к тому, чтобы британские компании имели в её рамках такие же условия, как предприятия государств — членов Евросоюза.

Среди других направлений переговоров — торговля квотами на выбросы, аграрная продукция и схема молодёжной мобильности. По сообщениям, она может позволить до 80 тыс. молодых европейцев приезжать в Великобританию для работы, проживания и учёбы. Переговоры планируют завершить на саммите в Брюсселе 20 ноября.

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