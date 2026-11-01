Rząd Wielkiej Brytanii jest gotów w najdroższym scenariuszu wydawać do 450 mln funtów rocznie, rekompensując uniwersytetom niższe czesne dla studentów z UE. Ustępstwo jest możliwe wyłącznie pod warunkiem, że Bruksela zapewni Londynowi dostęp do programu przemysłowego Made in Europe, informuje The Guardian.

Czesne

Według gazety brytyjskie władze przygotowały plan, zgodnie z którym studenci z krajów Unii Europejskiej będą płacić za naukę tyle samo co studenci brytyjscy. Rząd rozważa rekompensaty dla uniwersytetów za utracone dochody wynikające z niższych opłat.

Przedstawiciele UE chcą, aby ich studenci płacili nieco ponad 9 tys. funtów rocznie zamiast opłaty dla studentów zagranicznych, która może przekraczać 60 tys. funtów. Negocjacje w tej sprawie wcześniej utknęły w martwym punkcie. W najdroższym scenariuszu — przy zrównaniu opłat z krajowymi i wysokim popycie na brytyjskie uniwersytety — wydatki rządu mogą sięgnąć 450 mln funtów rocznie. Jeden z brytyjskich urzędników nazwał tę ocenę spekulatywną.

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Warunki dostępu do programu

Brytyjscy negocjatorzy są gotowi zgodzić się na obniżenie opłat wyłącznie w zamian za gwarancje dostępu do Made in Europe. Program ma zostać ostatecznie ukształtowany w przyszłym roku; przewiduje on ograniczenia handlowe dla państw spoza UE. Londyn dąży do tego, aby brytyjskie firmy miały w jego ramach takie same warunki jak przedsiębiorstwa z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Inne obszary negocjacji obejmują handel uprawnieniami do emisji, produkty rolne oraz program mobilności młodzieży. Według doniesień może on umożliwić do 80 tys. młodych Europejczyków przyjazd do Wielkiej Brytanii w celu pracy, mieszkania i nauki. Negocjacje mają zostać zakończone na szczycie w Brukseli 20 listopada.

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