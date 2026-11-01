英国政府准备在成本最高的情景下每年支出最多4.5亿英镑，以补偿大学因向欧盟学生收取较低学费而造成的损失。只有在布鲁塞尔允许伦敦加入工业计划Made in Europe的条件下，英国才可能作出这一让步，《卫报》报道。

学费

据该报消息，英国当局已制定一项计划，欧盟国家学生将与英国学生支付相同的学费。政府正考虑向大学补偿因较低收费而损失的收入。

欧盟代表希望其学生每年支付略高于9000英镑，而不是可能超过6万英镑的国际学生学费。此前，这一问题的谈判陷入僵局。在成本最高的情景下——即学费与本国学生标准持平且英国大学需求旺盛——政府支出每年可能达到4.5亿英镑。一名英国官员称这一估算具有推测性。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

加入该计划的条件

英国谈判代表准备同意降低学费，但仅限于以获得加入Made in Europe的保障作为交换。该计划拟于明年最终敲定；它 предусматривает针对欧盟以外国家的贸易限制。伦敦寻求让英国企业在该计划内享有与欧盟成员国企业相同的条件。

其他谈判领域包括排放配额交易、农产品和青年流动计划。据报道，该计划可能允许最多8万名欧洲年轻人前往英国工作、居住和学习。谈判计划于11月20日在布鲁塞尔举行的峰会上完成。

关注我们在