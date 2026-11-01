Латвія безстроково заборонила в’їзд пропагандистці Собчак

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Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже оголосила про внесення російської журналістки Ксенії Собчак та її чоловіка, театрального режисера Костянтина Богомолова, до списку осіб, небажаних для перебування в країні.

Згідно з рішенням очільниці латвійського зовнішньополітичного відомства, обом діячам заборонили в'їзд до Латвії на невизначений термін. У МЗС Латвії не надали конкретних роз'яснень щодо підстав ухвалення цього рішення, однак країна послідовно обмежує в'їзд для російських діячів культури та медіа, які підтримують або толерують агресивну політику Кремля.

Джерело: Соцмережа X Байби Браже.

Раніше Собчак влаштувала істерику після заяви Зеленського про небезпеку польотів над РФ.

Опубліковане хакерами листування російської пропагандистки Ксенії Собчак, як стверджується, демонструє принципи роботи підконтрольних Кремлю медіа. Із переписок випливає, що редакціям рекомендували уникати висвітлення паливної кризи та наслідків ударів Сил оборони України по об'єктах російської нафтової інфраструктури.

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