Прокуратура Рима відновила справу про вбивство режисера Пазоліні — ANSA English

Прокуратура Рима в Італії відкрила нове розслідування вбивства режисера, поета й письменника П'єра Паоло Пазоліні, якого вбили в прибережному районі Остія в ніч між 1 і 2 листопада 1975 року. Про це повідомляє ANSA English.

Клопотання адвоката

Справу відновили після клопотання адвоката Стефано Макчоні. Він заявив, що нещодавно виявлені архівні кадри та інші докази нібито вказують на те, що Піно Пелозі, який спершу взяв на себе відповідальність за вбивство, тієї ночі був не сам.

Пазоліні було 53 роки. Пелозі, якому на той час було 17 років, наступного дня після смерті режисера зізнався у вбивстві, а 1976 року його визнали винним. Через кілька років він відмовився від зізнання, заявивши, що дав його під тиском.

Пелозі умовно-достроково звільнили 1983 року. У 2017 році він помер від раку у віці 58 років.

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Попередні судові рішення

Первинне судове рішення містило висновок, що Пелозі діяв не сам. Водночас апеляційний суд, який залишив його засудження чинним, не підтвердив ролі можливих спільників. Згодом це рішення затвердив Верховний касаційний суд.

Макчоні раніше представляв інтереси двоюрідного брата Пазоліні Гвідо Маццона. Тепер він діє від імені Спілки журналістів Лаціо, режисера Давіда Ґрієко та письменника Джованні Джованнетті. Адвокат заявив, що сподівається отримати відповіді на питання, які залишалися без пояснення багато років, і закликав тих, хто досі мовчав про відомі їм обставини, виступити.

Попередні клопотання про відновлення розслідування, подані у 2016 та 2023 роках, прокуратура відхилила.

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