Прокуратура Рима в Италии начала новое расследование убийства режиссера, поэта и писателя Пьера Паоло Пазолини, которого убили в прибрежном районе Остия в ночь с 1 на 2 ноября 1975 года. сообщает ANSA English.

Ходатайство адвоката

Дело возобновили после ходатайства адвоката Стефано Макчони. Он заявил, что недавно обнаруженные архивные кадры и другие доказательства якобы указывают на то, что Пино Пелози, который первоначально взял на себя ответственность за убийство, в ту ночь был не один.

Пазолини было 53 года. Пелози, которому на тот момент было 17 лет, признался в убийстве на следующий день после смерти режиссера, а в 1976 году его признали виновным. Через несколько лет он отказался от признания, заявив, что дал его под давлением.

Пелози был условно-досрочно освобожден в 1983 году. В 2017 году он умер от рака в возрасте 58 лет.

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Предыдущие судебные решения

Первоначальное судебное решение содержало вывод о том, что Пелози действовал не один. В то же время апелляционный суд, оставивший его приговор в силе, не подтвердил роль возможных сообщников. Позднее это решение утвердил Верховный кассационный суд.

Макчони ранее представлял интересы двоюродного брата Пазолини Гвидо Маццоны. Теперь он действует от имени Союза журналистов Лацио, режиссера Давида Гриеко и писателя Джованни Джованнетти. Адвокат заявил, что надеется получить ответы на вопросы, которые многие годы оставались без объяснения, и призвал тех, кто до сих пор молчал об известных им обстоятельствах, выступить.

Предыдущие ходатайства о возобновлении расследования, поданные в 2016 и 2023 годах, прокуратура отклонила.

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