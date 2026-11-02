Prokuratura w Rzymie we Włoszech wszczęła nowe śledztwo w sprawie zabójstwa reżysera, poety i pisarza Piera Paola Pasoliniego, który został zamordowany w nadmorskiej dzielnicy Ostia w nocy z 1 na 2 listopada 1975 roku. informuje ANSA English.

Wniosek prawnika

Sprawę wznowiono po wniosku prawnika Stefana Macchioniego. Oświadczył on, że niedawno odkryte materiały archiwalne i inne dowody rzekomo wskazują, iż Pino Pelosi, który początkowo wziął odpowiedzialność za zabójstwo, nie był tamtej nocy sam.

Pasolini miał 53 lata. Pelosi, który miał wówczas 17 lat, przyznał się do zabójstwa następnego dnia po śmierci reżysera, a w 1976 roku uznano go za winnego. Kilka lat później odwołał swoje przyznanie się do winy, twierdząc, że złożył je pod presją.

Pelosi został warunkowo zwolniony w 1983 roku. W 2017 roku zmarł na raka w wieku 58 lat.

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Poprzednie orzeczenia sądowe

Pierwotne orzeczenie sądu zawierało wniosek, że Pelosi nie działał sam. Jednocześnie sąd apelacyjny, który utrzymał w mocy jego skazanie, nie potwierdził roli ewentualnych wspólników. Później orzeczenie to zatwierdził Sąd Najwyższy Kasacyjny.

Macchioni wcześniej reprezentował interesy kuzyna Pasoliniego, Guida Mazzony. Obecnie działa w imieniu Związku Dziennikarzy Lacjum, reżysera Davida Grieco i pisarza Giovanniego Giovannettiego. Prawnik oświadczył, że ma nadzieję uzyskać odpowiedzi na pytania, które przez wiele lat pozostawały niewyjaśnione, i wezwał osoby, które dotąd milczały o znanych im okolicznościach, do zabrania głosu.

Poprzednie wnioski o wznowienie śledztwa, złożone w 2016 i 2023 roku, zostały odrzucone przez prokuraturę.

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