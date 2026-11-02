意大利罗马检察院对导演、诗人和作家皮埃尔·保罗·帕索里尼遇害案展开了新的调查。帕索里尼于1975年11月1日至2日夜间在海滨地区奥斯蒂亚被杀害。ANSA English报道。

律师的申请

此案是在律师斯特凡诺·马乔尼提出申请后重启的。他表示，最近发现的档案影像及其他证据据称表明，最初承担谋杀责任的皮诺·佩洛西当晚并非独自一人。

帕索里尼去世时53岁。佩洛西当时17岁，在导演死亡的次日承认了谋杀，并于1976年被判有罪。数年后，他撤回了供认，称自己是在压力下作出的供认。

佩洛西于1983年获得假释。2017年，他因癌症去世，享年58岁。

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此前的法院裁决

最初的法院裁决认定，佩洛西并非单独作案。与此同时，维持其定罪的上诉法院未确认可能存在的共犯所扮演的角色。此后，最高法院审判庭批准了这一裁决。

马乔尼此前曾代表帕索里尼的表兄弟圭多·马佐纳。如今，他代表拉齐奥记者协会、导演达维德·格列科和作家乔瓦尼·焦瓦内蒂行事。这名律师表示，希望能获得对多年来始终未得到解释的问题的答案，并呼吁那些至今仍对自己所知情况保持沉默的人站出来。

检方此前驳回了2016年和2023年提交的重启调查申请。

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