Minister spraw zagranicznych Łotwy Baiba Braže ogłosiła wpisanie rosyjskiej dziennikarki Ksenii Sobczak oraz jej męża, reżysera teatralnego Konstantina Bogomolowa, na listę osób niepożądanych w kraju.

Zgodnie z decyzją szefowej łotewskiego resortu spraw zagranicznych obojgu osobom zakazano wjazdu na terytorium Łotwy na czas nieokreślony. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Łotwy nie podało konkretnych wyjaśnień dotyczących podstaw podjęcia tej decyzji, jednak kraj ten konsekwentnie ogranicza wjazd rosyjskim działaczom kultury i mediów, którzy popierają lub tolerują agresywną politykę Kremla.

Źródło: profil Baiby Braže w serwisie społecznościowym X.

Wcześniej Sobczak wpadła w histerię po oświadczeniu Zełenskiego o niebezpieczeństwie lotów nad Federacją Rosyjską.

Opublikowana przez hakerów korespondencja rosyjskiej propagandystki Ksenii Sobczak rzekomo pokazuje zasady działania mediów kontrolowanych przez Kreml. Z korespondencji wynika, że redakcjom zalecano unikanie relacjonowania kryzysu paliwowego oraz skutków ataków Sił Obronnych Ukrainy na obiekty rosyjskiej infrastruktury naftowej.

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