Конгрессвумен Стивенс поддержала республиканца Роджерса в Мичигане — The Hill
В США конгрессвумен-демократ от Мичигана Хейли Стивенс поддержала кандидата от Республиканской партии Майка Роджерса на выборах в Сенат. Ранее Стивенс проиграла демократические праймериз Абдулу Эль-Сайеду, сообщает The Hill.
Совместное появление в Детройте
Поддержка Роджерса последовала после того, как Стивенс в воскресенье посетила церковную службу в Детройте вместе с республиканским кандидатом. Сотрудница предвыборной кампании Роджерса Эбби Ронсон опубликовала в соцсети X фотографию, на которой Стивенс стоит рядом с ним. В публикации отмечалось, что конгрессвумен присоединилась к Роджерсу в церкви в Детройте.
После поражения на праймериз в августе Стивенс сначала поддержала Эль-Сайеда. Ее появление вместе с Роджерсом произошло на фоне напряженности в отношениях между двумя демократами перед промежуточными выборами.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Спор между демократами
В пятницу Эль-Сайед раскритиковал Стивенс после того, как она ожидала от него извинений из-за его высказываний об Израиле. Стивенс сообщала, что должна была впервые после праймериз появиться вместе с Эль-Сайедом на мероприятии, однако, по данным источников издания, он исключил ее из мероприятия.
Эль-Сайед заявил, что Стивенс пытается вернуться к праймериз, завершившимся три месяца назад, тогда как демократы должны сосредоточиться на победе над Роджерсом, привлечении Дональда Трампа к ответственности и ограничении влияния денег в политике. Стивенс критиковала Эль-Сайеда за его реакцию на рекламу, которую некоторые сочли антисемитской из-за связи между Израилем и высокими ценами на продукты в США. Эль-Сайед выступал за прекращение американской финансовой помощи Израилю и направление этих средств на внутренние нужды.
Во время праймериз Стивенс получила миллионы долларов от лоббистских групп, поддерживающих Израиль. Ее жених, который является евреем, недавно заявил, что будет голосовать за Роджерса.