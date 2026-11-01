В США конгрессвумен-демократ от Мичигана Хейли Стивенс поддержала кандидата от Республиканской партии Майка Роджерса на выборах в Сенат. Ранее Стивенс проиграла демократические праймериз Абдулу Эль-Сайеду, сообщает The Hill.

Совместное появление в Детройте

Поддержка Роджерса последовала после того, как Стивенс в воскресенье посетила церковную службу в Детройте вместе с республиканским кандидатом. Сотрудница предвыборной кампании Роджерса Эбби Ронсон опубликовала в соцсети X фотографию, на которой Стивенс стоит рядом с ним. В публикации отмечалось, что конгрессвумен присоединилась к Роджерсу в церкви в Детройте.

После поражения на праймериз в августе Стивенс сначала поддержала Эль-Сайеда. Ее появление вместе с Роджерсом произошло на фоне напряженности в отношениях между двумя демократами перед промежуточными выборами.

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Спор между демократами

В пятницу Эль-Сайед раскритиковал Стивенс после того, как она ожидала от него извинений из-за его высказываний об Израиле. Стивенс сообщала, что должна была впервые после праймериз появиться вместе с Эль-Сайедом на мероприятии, однако, по данным источников издания, он исключил ее из мероприятия.

Эль-Сайед заявил, что Стивенс пытается вернуться к праймериз, завершившимся три месяца назад, тогда как демократы должны сосредоточиться на победе над Роджерсом, привлечении Дональда Трампа к ответственности и ограничении влияния денег в политике. Стивенс критиковала Эль-Сайеда за его реакцию на рекламу, которую некоторые сочли антисемитской из-за связи между Израилем и высокими ценами на продукты в США. Эль-Сайед выступал за прекращение американской финансовой помощи Израилю и направление этих средств на внутренние нужды.

Во время праймериз Стивенс получила миллионы долларов от лоббистских групп, поддерживающих Израиль. Ее жених, который является евреем, недавно заявил, что будет голосовать за Роджерса.

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