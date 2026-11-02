В Великобритании Национальное аудиторское управление заявило, что экстремальные погодные явления уже заметно влияют на государственные финансы и работу железных дорог, тюрем и систем здравоохранения. В то же время полный масштаб ущерба сложно оценить, поскольку многие государственные ведомства не предоставляют данные, необходимые для надлежащего анализа рисков, сообщает The Japan Times.

Ведомства впервые раскрывают риски

Это первый год, когда крупные правительственные ведомства Великобритании обязаны раскрывать полную информацию о рисках, связанных с глобальным потеплением. По оценке Национального аудиторского управления, во многих случаях работа по изучению таких угроз находится лишь на начальном этапе.

Глава управления Гарет Дэвис подчеркнул, что парламенту необходима четкая информация об устойчивости инфраструктуры, предоставлении услуг и государственных финансах в условиях изменения климата, а также об управлении этими рисками. Такое раскрытие данных должно помочь законодателям оценивать готовность государственных служб к последствиям экстремальной погоды.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Наводнения и жара влияют на инфраструктуру

Наиболее распространенной угрозой в отчетности, которую анализировало управление, стали наводнения. Высокий риск затопления имеют 89% тюрем, а на объектах Национальной службы здравоохранения в 2024–2025 годах зафиксировали 391 случай затопления.

Управление также отметило, что периоды сильной жары уже повреждали дороги и железные дороги, а летом делали температуру в школах и больницах опасно высокой. Наводнения, в свою очередь, становятся более частыми и наносят все больший ущерб критической инфраструктуре, включая железнодорожную сеть. Среди последствий перегрева в тюрьмах аудиторы назвали тенденцию к росту насилия.

Председатель Комитета по государственным счетам парламента Великобритании Джеффри Клифтон-Браун заявил, что правительству еще предстоит многое сделать, прежде всего в установлении содержательных целей. По его мнению, парламент и общественность должны знать не только перечень рисков, но и уровень готовности правительства к управлению ими.

Читай нас в